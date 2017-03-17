«Ростов» и «Краснодар» вылетели, СКА – в финале Запада и другие новости

1. «Ростов» проиграл на выезде «Манчестер Юнайтед» (1:0) и вылетел из Лиги Европы.

2. СКА выиграл серию у «Динамо» и вышел в финал Западной конференции. Знарок после матча не пожал руку тренеру «Динамо».

3. «Краснодар» уступил дома «Сельте» (0:2) и не вышел в следующий раунд Лиги Европы.

4. Комитет Госдумы по спорту не поддержал ограничение зарплат спортсменов при отсутствии результата.

5. «Локомотив» обыграл ЦСКА и сделал счет в серии 3-2.

6. Анатолий Тимощук присоединился к тренерскому штабу «Зенита».

7. «Лион» прошел «Рому», а «Шальке» – «Боруссию» М. Все четвертьфиналисты Лиги Европы.

8. Патриция Панико станет первой женщиной-тренером в истории мужских сборных Италии.

9. Дмитрий Алиев и Александр Самарин завоевали серебро и бронзу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров.

10. «Макларен» обратился в «Мерседес» на предмет возможной смены поставщика двигателей.

11. Бобровский выиграл 6-й матч подряд, Слепышев забросил 4-ю шайбу в сезоне. Все результаты в НХЛ – здесь.

12. В НБА «Оклахома» победила «Торонто», «Кливленд» выиграл у «Юты». Остальные результаты – здесь.

Цитата. «Админресурс «Зенита» позволяет клубу продавливать выгодные для него решения». Гаджи Гаджиев – о том, как все устроено.