Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Чемпионат мира среди юниоров. Чжоу выиграл, Алиев – 2-й, Самарин – 3-й

    Теги сборная России результаты сборная Канады сборная Франции чемпионат мира среди юниоров сборная США сборная Японии сборная Южной Кореи сборная Великобритании сборная Италии сборная Украины сборная Израиля Александр Петров Александр Самарин Алексей Красножон Даниэль Самохин Дмитрий Алиев Роман Садовский Ярослав Паниот Винсент Чжоу Николя Надо Маттео Риццо Чха Чжун Хван Эндрю Торгашев Кевин Аймо Казуки Томоно Коширо Шимада Грэм Ньюберри

    Американский фигурист Винсент Чжоу сегодня в Тайбэе одержал победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию лидирует после короткой программы, россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин завоевали серебро и бронзу.

    Чемпионат мира среди юниоров

    Тайбэй

    Юниоры

    15-16 марта

    Итоговое положение

    1. Винсент Чжоу (США) – 258.11
    2. Дмитрий Алиев (Россия) – 247.31
    3. Александр Самарин (Россия) – 245.53
    4. Александр Петров (Россия) – 243.47
    5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 242.45
    6. Даниэль Самохин (Израиль) – 232.63
    7. Кевин Аймо (Франция) – 218.63
    8. Алексей Красножон (США) – 211.47
    9. Казуки Томоно (Япония) – 211.28
    10. Ярослав Паниот (Украина) – 208.57
    11. Маттео Риццо (Италия) – 197.47
    12. Николя Надо (Канада) – 196.63
    13. Конрад Орзел (Канада) – 194.41
    14. Коширо Шимада (Япония) – 194.10
    15. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 191.78

    Произвольная программа

    1. Винсент Чжоу (США) – 179.24
    2. Даниэль Самохин (Израиль) – 165.63
    3. Дмитрий Алиев (Россия) – 163.83
    4. Александр Самарин (Россия) – 163.30
    5. Александр Петров (Россия) – 162.18
    6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 160.11
    7. Казуки Томоно (Япония) – 143.16
    8. Кевин Аймо (Франция) – 141.39
    9. Ярослав Паниот (Украина) – 136.54
    10. Алексей Красножон (США) – 134.97
    11. Маттео Риццо (Италия) – 128.94
    12. Конрад Орзел (Канада) – 128.20
    13. Коширо Шимада (Япония) – 125.33
    14. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 120.98
    15. Николя Надо (Канада) – 119.43
    23. Роман Садовский (Канада) – 110.26

    Короткая программа

    1. Дмитрий Алиев (Россия) – 83.48
    2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 82.34
    3. Александр Самарин (Россия) – 82.23
    4. Александр Петров (Россия) – 81.29
    5. Винсент Чжоу (США) – 78.87
    6. Кевин Аймо (Франция) – 77.24
    7. Николя Надо (Канада) – 77.20
    8. Алексей Красножон (США) – 76.50
    9. Роман Садовский (Канада) – 76.27
    10. Ярослав Паниот (Украина) – 72.03
    11. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 70.80
    12. Коширо Шимада (Япония) – 68.77
    13. Маттео Риццо (Италия) – 68.53
    14. Казуки Томоно (Япония) – 68.12...
    16. Даниэль Самохин (Израиль) – 67.00...
    25. Эндрю Торгашев (США) – 55.42

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться