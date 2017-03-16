Чемпионат мира среди юниоров. Чжоу выиграл, Алиев – 2-й, Самарин – 3-й
Американский фигурист Винсент Чжоу сегодня в Тайбэе одержал победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию лидирует после короткой программы, россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин завоевали серебро и бронзу.
Чемпионат мира среди юниоров
Тайбэй
Юниоры
15-16 марта
Итоговое положение
1. Винсент Чжоу (США) – 258.11
2. Дмитрий Алиев (Россия) – 247.31
3. Александр Самарин (Россия) – 245.53
4. Александр Петров (Россия) – 243.47
5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 242.45
6. Даниэль Самохин (Израиль) – 232.63
7. Кевин Аймо (Франция) – 218.63
8. Алексей Красножон (США) – 211.47
9. Казуки Томоно (Япония) – 211.28
10. Ярослав Паниот (Украина) – 208.57
11. Маттео Риццо (Италия) – 197.47
12. Николя Надо (Канада) – 196.63
13. Конрад Орзел (Канада) – 194.41
14. Коширо Шимада (Япония) – 194.10
15. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 191.78
Произвольная программа
1. Винсент Чжоу (США) – 179.24
2. Даниэль Самохин (Израиль) – 165.63
3. Дмитрий Алиев (Россия) – 163.83
4. Александр Самарин (Россия) – 163.30
5. Александр Петров (Россия) – 162.18
6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 160.11
7. Казуки Томоно (Япония) – 143.16
8. Кевин Аймо (Франция) – 141.39
9. Ярослав Паниот (Украина) – 136.54
10. Алексей Красножон (США) – 134.97
11. Маттео Риццо (Италия) – 128.94
12. Конрад Орзел (Канада) – 128.20
13. Коширо Шимада (Япония) – 125.33
14. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 120.98
15. Николя Надо (Канада) – 119.43
23. Роман Садовский (Канада) – 110.26
Короткая программа
1. Дмитрий Алиев (Россия) – 83.48
2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 82.34
3. Александр Самарин (Россия) – 82.23
4. Александр Петров (Россия) – 81.29
5. Винсент Чжоу (США) – 78.87
6. Кевин Аймо (Франция) – 77.24
7. Николя Надо (Канада) – 77.20
8. Алексей Красножон (США) – 76.50
9. Роман Садовский (Канада) – 76.27
10. Ярослав Паниот (Украина) – 72.03
11. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 70.80
12. Коширо Шимада (Япония) – 68.77
13. Маттео Риццо (Италия) – 68.53
14. Казуки Томоно (Япония) – 68.12...
16. Даниэль Самохин (Израиль) – 67.00...
25. Эндрю Торгашев (США) – 55.42
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