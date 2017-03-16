Американский фигурист Винсент Чжоу сегодня в Тайбэе одержал победу на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию лидирует после короткой программы, россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин завоевали серебро и бронзу.

Чемпионат мира среди юниоров

Тайбэй

Юниоры

15-16 марта

Итоговое положение

1. Винсент Чжоу (США) – 258.11

2. Дмитрий Алиев (Россия) – 247.31

3. Александр Самарин (Россия) – 245.53

4. Александр Петров (Россия) – 243.47

5. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 242.45

6. Даниэль Самохин (Израиль) – 232.63

7. Кевин Аймо (Франция) – 218.63

8. Алексей Красножон (США) – 211.47

9. Казуки Томоно (Япония) – 211.28

10. Ярослав Паниот (Украина) – 208.57

11. Маттео Риццо (Италия) – 197.47

12. Николя Надо (Канада) – 196.63

13. Конрад Орзел (Канада) – 194.41

14. Коширо Шимада (Япония) – 194.10

15. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 191.78

Произвольная программа

1. Винсент Чжоу (США) – 179.24

2. Даниэль Самохин (Израиль) – 165.63

3. Дмитрий Алиев (Россия) – 163.83

4. Александр Самарин (Россия) – 163.30

5. Александр Петров (Россия) – 162.18

6. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 160.11

7. Казуки Томоно (Япония) – 143.16

8. Кевин Аймо (Франция) – 141.39

9. Ярослав Паниот (Украина) – 136.54

10. Алексей Красножон (США) – 134.97

11. Маттео Риццо (Италия) – 128.94

12. Конрад Орзел (Канада) – 128.20

13. Коширо Шимада (Япония) – 125.33

14. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 120.98

15. Николя Надо (Канада) – 119.43

23. Роман Садовский (Канада) – 110.26

Короткая программа

1. Дмитрий Алиев (Россия) – 83.48

2. Чха Чжун Хван (Южная Корея) – 82.34

3. Александр Самарин (Россия) – 82.23

4. Александр Петров (Россия) – 81.29

5. Винсент Чжоу (США) – 78.87

6. Кевин Аймо (Франция) – 77.24

7. Николя Надо (Канада) – 77.20

8. Алексей Красножон (США) – 76.50

9. Роман Садовский (Канада) – 76.27

10. Ярослав Паниот (Украина) – 72.03

11. Грэм Ньюберри (Великобритания) – 70.80

12. Коширо Шимада (Япония) – 68.77

13. Маттео Риццо (Италия) – 68.53

14. Казуки Томоно (Япония) – 68.12...

16. Даниэль Самохин (Израиль) – 67.00...

25. Эндрю Торгашев (США) – 55.42