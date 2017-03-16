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    СКА в 5-й раз за последние 6 сезонов сыграет в финале Западной конференции

    Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина

    СКА вышел в следующий раунд розыгрыша Кубка Гагарина.

    В полуфинале Западной конференции питерский клуб переиграл в серии московское «Динамо» со счетом 4-1. За последние 6 сезонов СКА выходит в финал Запада в 5-й раз.

    Напомним, в первом раунде плей-офф СКА в четырех играх победил «Витязь».

    В финале Западной конференции команда Олега Знарка сыграет с ЦСКА или «Локомотивом».

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