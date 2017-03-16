«Краснодар» проиграл «Сельте» и вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Сельте» (0:2) и вылетел из Лиги Европы.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 марта, 21.00, «стадион Краснодар»
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Краснодар –
Синицын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Газинский, Каборе, Перейра (Лаборде, 70), Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон, Классон (Жоаозиньо, 60).
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Сельта –
Альварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо.
- Удаление:
- Каборе (86).
Первый матч: 1:2
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