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    «Краснодар» проиграл «Сельте» и вылетел из Лиги Европы

    Теги Сельта Лига Европы Краснодар

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» проиграл «Сельте» (0:2) и вылетел из Лиги Европы.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Краснодар Россия – Сельта Испания 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    16 марта, 21.00, «стадион Краснодар»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 52 Мальо, 0:2 – 80 Аспас.
    КраснодарСиницын, Мартынович, Гранквист, Налдо, Петров, Газинский, Каборе, Перейра (Лаборде, 70), Подберезкин (Мамаев, 46), Вандерсон, Классон (Жоаозиньо, 60).
    СельтаАльварес, Мальо, Кабраль, Фонтас, Кастро, Васс (Хосабед, 74), Радоя, Эрнандес (Бовю, 86), Аспас (Ронкалья, 82), Гвидетти, Систо.
    Предупреждения:
    Каборе (21), Газинский (42), Гранквист (43), Вандерсон (46), Радоя (54).
    Удаление:
    Каборе (86).

    Первый матч: 1:2

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