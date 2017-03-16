Комитет Госдумы по спорту не поддержал ограничение зарплат спортсменов при отсутствии результата

В Комитете Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи не поддержали инициативу ограничить уровень зарплат спортсменов и тренеров в случае неудачных результатов на соревнованиях.

Рекомендация не поддерживать данный законопроект была вынесена членами комитета на заседании в четверг.

«Данная инициатива может нанести удар по детским тренерам. К тому же это нарушает Трудовой кодекс», – сказал председатель комитета Михаил Дегтярев.

По словам члена комитета, , инициатива может нарушить контрактные обязательства.

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