Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал недовольство судейством Евгения Турбина в матче в 19-го тура премьер-лиги (1:0) Евгения Турбина.

– мощный клуб, его административный ресурс позволяет продавливать выгодные для него решения.

Так, собственно, ведут себя все элитные клубы, вокруг которых всегда много подобного рода страстей. Даже при событиях, казалось бы, ординарных. Случись подобное у ворот «Зенита», был бы другой разговор.

Можно перечислить массу случаев далекого и совсем недавнего прошлого, когда судейские ошибки были по-настоящему вопиющими, но это не вызывало такого резонанса, как сейчас.

, симулируя, падает за метр до штрафной, а судья назначает пенальти. Не штрафной – это была бы просто судейская ошибка, не вызывающая аллергию, – а пенальти.

Пенальти, понимаете? Слишком, верно? Скажите, могли бы дать аналогичный пенальти в ворота другой команды? Разумеется, нет!

Этот вопрос я как раз и задал после игры одному из репортеров на флеш-интервью. Ответа не получил. Тоже нормально – молчание ведь знак согласия», – сказал Гаджиев.

«Жаль, что был сильный ветер». Все отмазки Мирчи Луческу

Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»