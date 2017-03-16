Патриция Панико станет первой женщиной-тренером в истории мужских сборных Италии

Известная в прошлом футболистка Патриция Панико станет первой в истории Италии женщиной, тренировавшей одну из мужских сборных.

На следующей неделе она проведет в качестве тренера два товарищеских матча со сборной U-16. Главный тренер команды Даниэле Дзоратто будет на выезде со сборной U-19. Панико – его ассистент.

«Быть первой женщиной, которая сидит на скамейке мужской национальной команды, – однозначно прекрасное достижение. Хотелось бы думать, что в будущем многие коллеги возьмут с меня пример», – сказала Панико.

Патриция Панико провела 185 матчей за женскую сборную Италии. Она 14 раз становилась лучшим бомбардиром женской серии А.