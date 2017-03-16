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    СКА – «Динамо» Москва. Знарок демонстративно не пожал руку Скопинцеву после матча

    Теги СКА Андрей Скопинцев Олег Знарок КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    По окончании пятого матча серии полуфинала Западной конференции между СКА и московским «Динамо» произошел конфликт тренеров команд.

    На рукопожатии, которое положено проводить после окончания серии, главный тренер питерцев Олег Знарок не пожал руку тренеру «Динамо» Андрею Скопинцеву.

    Напомним, СКА победил в серии со счетом 4-1.

    СКА в 5-й раз за последние 6 сезонов сыграет в финале Западной конференции

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