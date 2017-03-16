СКА – «Динамо» Москва. Знарок демонстративно не пожал руку Скопинцеву после матча
По окончании пятого матча серии полуфинала Западной конференции между СКА и московским «Динамо» произошел конфликт тренеров команд.
На рукопожатии, которое положено проводить после окончания серии, главный тренер питерцев Олег Знарок не пожал руку тренеру «Динамо» Андрею Скопинцеву.
Напомним, СКА победил в серии со счетом 4-1.
СКА в 5-й раз за последние 6 сезонов сыграет в финале Западной конференции
Главный тренер #СКА Олег #Знарок не пожал руку старшему тренеру #Динамо Скопинцеву, что чуть не вылилось в конфликт на льду... #СКАДинамо pic.twitter.com/W0t87cVHTZ— Всеволод Алексеев (@Fan_support) 16 марта 2017 г.
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