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    BBC: «Макларен» обратился в «Мерседес» на предмет возможной смены поставщика двигателей

    Теги Макларен Хонда Формула-1 Мерседес

    Команда «Макларен» направила в «Мерседес» запрос о поставках двигателей, сообщает BBC.

    Английская команда недовольна неудачным выступлением на предсезонных тестах, в ходе которых новый двигатель «Хонды» оказался и ненадежным, и не слишком мощным, и теперь рассматривает варианты смены поставщика моторов.

    В «Мерседесе» и в «Макларене» отказались комментировать данную информацию.

    Возможный отказ от сотрудничества с «Хондой» в пользу другого производителя может обернуться для «Макларена» серьезными финансовыми потерями – вплоть до 100 млн евро за сезон. Помимо того, что в рамках нынешнего сотрудничества «Макларен» бесплатно получает двигатели от «Хонды», японская компания также оплачивает половину зарплаты гонщиков. Предполагается, что смена поставщика двигателя может произойти только в том случае, если руководство «Макларена» сумеет найти титульного спонсора.

    При этом «Мерседес», в теории, готов поставлять двигатели еще одной команде, поскольку одно из мест потенциальных клиентов освободилось после снятия с чемпионата команды «Манор».

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