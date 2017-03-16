КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. СКА примет «Динамо», «Локомотив» в гостях у ЦСКА
В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет «Локомотив» (1:5), а московское «Динамо» в гостях сыграет со СКА.
КХЛ
Кубок Гагарина
Второй раунд
Птяые матчи
- Дата проведения
- 16 марта, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Счет в серии: 2-2
- Дата проведения
- 16 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
Счет в серии: 1-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.