В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет (1:5), а московское «Динамо» в гостях сыграет со СКА.

КХЛ

Кубок Гагарина

Второй раунд

Птяые матчи

Счет в серии: 2-2

Счет в серии: 1-3

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Гагарина