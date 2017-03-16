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    КХЛ. Кубок Гагарина. 2-й раунд. СКА примет «Динамо», «Локомотив» в гостях у ЦСКА

    Теги ЦСКА Локомотив СКА результаты КХЛ Кубок Гагарина Динамо

    В пятых матчах 2-го раунда Кубка Гагарина ЦСКА примет «Локомотив» (1:5), а московское «Динамо» в гостях сыграет со  СКА.

    КХЛ

    Кубок Гагарина

    Второй раунд

    Птяые матчи

    ЦСКА – Локомотив
    Дата проведения
    16 марта, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 2-2

    СКА – Динамо Москва
    Дата проведения
    16 марта, 19.30, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

    Счет в серии: 1-3

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Статистика Кубка Гагарина

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