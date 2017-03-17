В четверг, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 33 очка ЛеБрона Джеймса помогли действующему чемпиону «Кливленду» выиграть дома у «Юты» (91:83). «Оклахома-Сити» благодаря трипл-даблу Расселла Уэстбрука победил на выезде одного из лидеров Востока «Торонто» (123:102).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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