НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить в гостях «Торонто», «Кливленд» выиграл у «Юты» и другие матчи
В четверг, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 33 очка ЛеБрона Джеймса помогли действующему чемпиону «Кливленду» выиграть дома у «Юты» (91:83). «Оклахома-Сити» благодаря трипл-даблу Расселла Уэстбрука победил на выезде одного из лидеров Востока «Торонто» (123:102).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- ДеРозан (22), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Валанчюнас (7), Кэрролл (2) – старт; Пауэлл (13), Райт (10), Сиакам (7), Такер (6), Пелтль (6), ВанВлит (5), Паттерсон (3), Ногейра (0).
- Дата проведения
- 17 марта, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Кливленд
- Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Лав (10 + 9 подборов), Шамперт (9), Томпсон (2 + 8 подборов) – старт; Джей Ар Смит (12), Фрай (3), Уильямс (1), Лиггинс (0), Джефферсон (0).
- Дата проведения
- 17 марта, 02.30, «Philips Arena»
- Атланта
- Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов), Сефолоша (2) – старт; Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Ильясова (6), Келли (2), Мускала (1), Кальдерон (0), Дилэйни (0).
- Дата проведения
- 17 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
- Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Эрнангомес (4) – старт; О’Куинн (23 + 8 подборов), Холидэй (10), Бэйкер (6), Рэндл (0).
- Бруклин
- Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10) – старт; Макдэниэлс (9), Эйси (9), Уайтхэд (8), Хэмилтон (7), Динуидди (6).
- Дата проведения
- 17 марта, 04.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9) – старт; Бартон (35), Фарид (12), Мюррэй (10).
- Дата проведения
- 17 марта, 05.30, «Oracle Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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