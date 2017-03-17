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    НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахома-Сити» победить в гостях «Торонто», «Кливленд» выиграл у «Юты» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Кливленд Денвер Голден Стэйт Клипперс Мемфис Бруклин Нью-Йорк Орландо Торонто НБА Юта Оклахома-Сити

    В четверг, 16 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей. 33 очка ЛеБрона Джеймса помогли действующему чемпиону «Кливленду» выиграть дома у «Юты» (91:83). «Оклахома-Сити» благодаря трипл-даблу Расселла Уэстбрука победил на выезде одного из лидеров Востока «Торонто» (123:102).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Торонто – Оклахома-Сити 102:123 (24:29, 24:29, 22:39, 32:26)
    Дата проведения
    17 марта, 02.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    ДеРозан (22), Джозеф (11 + 6 передач), Ибака (10), Валанчюнас (7), Кэрролл (2) – старт; Пауэлл (13), Райт (10), Сиакам (7), Такер (6), Пелтль (6), ВанВлит (5), Паттерсон (3), Ногейра (0).
    Оклахома-Сити
    Уэстбрук (24 + 10 подборов + 16 передач), Оладипо (23), Роберсон (13), Гибсон (10), Адамс (10) – старт; Кантер (14 + 7 подборов), Абринес (10), Сабонис (8), Макдермотт (6), Грант (5), Коул (0), Кристон (0).

    Кливленд – Юта 91:83 (29:20, 15:22, 23:25, 24:16)
    Дата проведения
    17 марта, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Джеймс (33 + 10 подборов + 6 передач + 6 потерь), Ирвинг (21), Лав (10 + 9 подборов), Шамперт (9), Томпсон (2 + 8 подборов) – старт; Джей Ар Смит (12), Фрай (3), Уильямс (1), Лиггинс (0), Джефферсон (0).
    Юта
    Гобер (20 + 19 подборов), Хэйворд (13), Джонсон (12), Инглс (12), Джордж Хилл (9) – старт; Беркс (8), Диао (4), Лайлс (3), Экзам (2), Уити (0).

    Атланта – Мемфис 91:103 (28:26, 24:29, 13:23, 26:25)
    Дата проведения
    17 марта, 02.30, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Бэйзмор (16), Шредер (10), Миллсэп (10), Ховард (10 + 11 подборов), Сефолоша (2) – старт; Хардуэй (18), Принс (16 + 4 блок-шота), Ильясова (6), Келли (2), Мускала (1), Кальдерон (0), Дилэйни (0).
    Мемфис
    Конли (22 + 12 передач), Марк Газоль (18 + 10 подборов + 10 передач), Грин (14 + 12 подборов), Аллен (10), Картер (3) – старт; Райт (10), Рэндолф (8), Эннис (7), Дэниелс (6), Харрисон (5), Даглас (0).

    Нью-Йорк – Бруклин 110:121 (33:28, 28:26, 26:38, 23:29)
    Дата проведения
    17 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Нью-Йорк
    Роуз (22), Энтони (17), Томас (15 + 10 подборов), Ли (13), Эрнангомес (4) – старт; О’Куинн (23 + 8 подборов), Холидэй (10), Бэйкер (6), Рэндл (0).
    Бруклин
    Лопес (24), Холлис-Джефферсон (20 + 10 подборов), Лин (15 + 8 передач), ЛеВерт (13 + 7 подборов), Фой (10) – старт; Макдэниэлс (9), Эйси (9), Уайтхэд (8), Хэмилтон (7), Динуидди (6).

    Денвер – Клипперс 129:114 (27:19, 32:27, 44:34, 26:34)
    Дата проведения
    17 марта, 04.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Харрис (20), Йокич (17 + 14 подборов + 11 передач), Нельсон (16), Пламли (10 + 10 подборов + 6 передач), Эрнангомес (9) – старт; Бартон (35), Фарид (12), Мюррэй (10).
    Клипперс
    Редик (22), Пол (18 + 13 передач), Риверс (17), Спейтс (8), Мба а Муте (7) – старт; Басс (15), Андерсон (9), Пирс (5), Джонсон (5), Фелтон (3), Кроуфорд (3), Джонсон (2).

    Голден Стэйт – Орландо 63:44 (2 четверть)
    Дата проведения
    17 марта, 05.30, «Oracle Arena»
    Онлайн матча Превью
    Голден Стэйт
    Томпсон (27), Карри (7 + 7 передач), Пачулия (6), Грин (3 + 7 подборов), Маккоу (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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