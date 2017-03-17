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    «Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Лиги Европы

    Теги Ростов Манчестер Юнайтед Лига Европы

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Ростов» (1:0).

    Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Хуан Мата.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Манчестер Юнайтед Англия – Ростов Россия 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    16 марта, 23.05, «Олд Траффорд»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 70 Мата.
    Манчестер ЮнайтедРомеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд (Джонс, 64), Мата, Эррера, Мхитарян, Погба (Феллайни, 48), Рохо, Ибрагимович.
    РостовМедведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Препелицэ (Девич, 79), Байрамян (Киреев, 82), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 62).
    Предупреждение:
    Бухаров (87).

    Первый матч: 1:1

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