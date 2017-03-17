«Ростов» уступил «Манчестер Юнайтед» и вылетел из Лиги Европы
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» обыграл «Ростов» (1:0).
Единственный гол в середине второго тайма забил полузащитник Хуан Мата.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 16 марта, 23.05, «Олд Траффорд»
- Гол:
- 1:0 – 70 Мата.
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Манчестер Юнайтед –
Ромеро, Валенсия, Байи, Смоллинг, Блинд (Джонс, 64), Мата, Эррера, Мхитарян, Погба (Феллайни, 48), Рохо, Ибрагимович.
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Ростов –
Медведев, Навас, Кудряшов, Терентьев, Мевля, Препелицэ (Девич, 79), Байрамян (Киреев, 82), Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 62).
- Предупреждение:
- Бухаров (87).
Первый матч: 1:1
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