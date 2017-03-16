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    Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» в гостях у «Ромы», «Шальке» против менхенгладбахской «Боруссии» и другие матчи

    Теги Шальке-04 Боруссия Менхенгладбах Лион Рома Аякс Генк Андерлехт Гент Бешикташ Лига Европы Копенгаген результаты Олимпиакос АПОЭЛ

    В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а «Шальке» в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией».

    1/8 финала

    Ответные матчи

    Генк Бельгия – Гент Бельгия
    Дата проведения
    16 марта, 21.00, «Кристал Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 5:2

    Бешикташ Турция – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    16 марта, 21.00, «Водафон-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:1

    Рома Италия – Лион Франция
    Дата проведения
    16 марта, 23.05, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 2:4

    Андерлехт Бельгия – АПОЭЛ Кипр
    Дата проведения
    16 марта, 23.05, «Констант Ванден Сток»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:0

    Боруссия М Германия – Шальке-04 Германия
    Дата проведения
    16 марта, 23.05, «Боруссия-Парк»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:1

    Аякс Голландия – Копенгаген Дания
    Дата проведения
    16 марта, 23.05, «Амстердам Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Первый матч: 1:2

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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