В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией».

1/8 финала

Ответные матчи

Первый матч: 5:2

Первый матч: 1:1

Первый матч: 2:4

Первый матч: 1:0

Первый матч: 1:1

Первый матч: 1:2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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