Лига Европы. 1/8 финала. «Лион» в гостях у «Ромы», «Шальке» против менхенгладбахской «Боруссии» и другие матчи
В ответных матчах 1/8 финала Лиги Европы «Рома» примет «Лион», а «Шальке» в гостях сыграет с менхенгладбахской «Боруссией».
1/8 финала
Ответные матчи
- Дата проведения
- 16 марта, 21.00, «Кристал Арена»
Первый матч: 5:2
- Дата проведения
- 16 марта, 21.00, «Водафон-Арена»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 16 марта, 23.05, «Стадио Олимпико»
Первый матч: 2:4
- Дата проведения
- 16 марта, 23.05, «Констант Ванден Сток»
Первый матч: 1:0
- Дата проведения
- 16 марта, 23.05, «Боруссия-Парк»
Первый матч: 1:1
- Дата проведения
- 16 марта, 23.05, «Амстердам Арена»
Первый матч: 1:2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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