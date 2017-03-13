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    «Спартак» оторвался на 8 очков, «Зенит» ругает судью, «Барса» проиграла и другие новости

    Теги утренний дайджест

    1. «Спартак» обыграл «Анжи» (1:0) и оторвался от второго места на 8 очков.

    2. «Зенит» проиграл «Амкару» (1:0), причем судьи не засчитали чистый гол питерцев. Луческу, Дзюба и Орлов после игры налетели на арбитра.

    3. «Барселона» проиграла «Депортиво», «Реал» победил «Бетис» и вышел на первое место (с игрой в запасе). 

    4. Россия – 4-я в смешанной эстафете на Кубке мира. Выиграли французы.

    5. Защитник «Динамо» Андрей Кутейкин во втором матче подряд забил СКА броском из средней зоны.

    6. Форвард «Интера» Мауро Икарди оформил хет-трик за 9 минут.

    7. Волков и Виролайнен заняли 14-е место в супермиксте. Победили австрийцы.

    8. Александр Овечкин впервые в карьере не забил в равных составах в 17 матчах подряд.

    9. Павел Дацюк впервые в КХЛ был удален до конца матча (против «Динамо»). Все результаты Кубка Гагарина.

    10. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» в последнем матче тура АПЛ.

    11. Марков сделал 450-ю голевую передачу в НХЛ. Все результаты дня в лиге – здесь.

    12. В НБА «Хьюстон» победил «Кливленд», «Бостон» выиграл у «Чикаго». Остальные результаты – здесь.

    Цитата. «Ехали из Эстонии 12 часов, в 4 утра прибыли в отель». Биатлонист Алексей Волков рассказывает, как добирался на супермикст в Финляндию.

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