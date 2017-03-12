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    «Спартак» увеличил отрыв от второго места до 8 очков

    Теги Спартак Премьер-лига Россия Анжи

    В матче 19-го тура премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Анжи» (1:0) благодаря голу Самедова.

    «Спартак» набрал 44 очка после 19 игр. Команда идет на первом месте с отрывом в 8 очков от ЦСКА и «Зенита», сегодня проигравшего «Амкару» (1:0).

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Спартак – Анжи 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    12 марта, 16.30, «Открытие Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 67 Самедов.
    СпартакРебров, Маурисио (Ещенко, 69), Ташчи, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Промес, Зе Луиш.
    АнжиЮрченко, Мусалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили, Кацаев (Асильдаров, 78), Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Будковский, Прудников (Хадарцев, 62).
    Предупреждения:
    Фибель (3), Яковлев (28), Хубулов (47), Тетрашвили (57).

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