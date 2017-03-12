«Спартак» увеличил отрыв от второго места до 8 очков
В матче 19-го тура премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» обыграл «Анжи» (1:0) благодаря голу Самедова.
«Спартак» набрал 44 очка после 19 игр. Команда идет на первом месте с отрывом в 8 очков от ЦСКА и «Зенита», сегодня проигравшего «Амкару» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 12 марта, 16.30, «Открытие Арена»
- Гол:
- 1:0 – 67 Самедов.
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Спартак –
Ребров, Маурисио (Ещенко, 69), Ташчи, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Зобнин, Самедов (Мельгарехо, 90), Попов (Ананидзе, 60), Промес, Зе Луиш.
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Анжи –
Юрченко, Мусалов, Фибель, Жиров, Тетрашвили, Кацаев (Асильдаров, 78), Гулиев, Брызгалов, Яковлев (Хубулов, 46), Будковский, Прудников (Хадарцев, 62).
- Предупреждения:
- Фибель (3), Яковлев (28), Хубулов (47), Тетрашвили (57).
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