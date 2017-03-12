«Спартак» увеличил отрыв от второго места до 8 очков

В матче 19-го тура премьер-лиги на «Открытие Арене» обыграл «Анжи» (1:0) благодаря голу Самедова.

«Спартак» набрал 44 очка после 19 игр. Команда идет на первом месте с отрывом в 8 очков от ЦСКА и «Зенита», сегодня проигравшего «Амкару» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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