12 марта в финском Контиолахти на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится супермикст. В составе российской команды гонку побегут Алексей Волков и Дарья Виролайнен.

Кубок мира

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Супермикст

Начало гонки – 15.30 по московскому времени.

Старт-лист

1. Франция (Анаис Шевалье, Жан-Гийом Беатрикс)

2. Австрия (Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер)

3. Германия (Лаура Дальмайер, Роман Реес)

4. Швеция (Ханна Оберг, Турстейн Стенерсен)

5. Казахстан (Галина Вишневская, Ян Савицкий)

8. Россия (Дарья Виролайнен, Алексей Волков)

9. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Прима)

10. Беларусь (Дарья Юркевич, Сергей Бочарников)

11. Норвегия (Кайя-Вейен Николайсен, Ветле Шостад Кристиансен)

13. Италия (Лиза Виттоцци, Лукас Хофер)

14. Чехия (Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец)

18. США (Сюзан Данкли, Лоуэлл Бэйли)

22. Южная Корея (Анна Фролина, Тимофей Лапшин)