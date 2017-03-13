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    НБА. 38 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» победить «Кливленд», «Бостон» выиграл у «Чикаго» и другие результаты

    Теги результаты Бостон Чикаго Кливленд Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Бруклин Нью-Йорк Филадельфия Финикс Портленд НБА

    В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» благодаря 38 очкам, 10 подборам и 11 передачам Джеймса Хардена одержал домашнюю победу над «Кливлендом» (117:112). «Бостон» выиграл на своем паркете у «Чикаго» (100:80).

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Бостон – Чикаго 100:80 (22:9, 24:17, 30:31, 24:23)
    Дата проведения
    12 марта, 22.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Томас (22), Брэдли (17), Хорфорд (12 + 7 подборов + 6 передач), Краудер (5 + 10 подборов), Джонсон (2) – старт; Смарт (12), Браун (11), Олиник (11 + 9 подборов), Розир (6), Жеребко (2).
    Чикаго
    Лопес (13), Портис (12 + 8 подборов), Уэйд (8), Батлер (5 + 7 подборов), Грант (0) – старт; Валентайн (13), Фелисио (10), Пэйн (7 + 5 потерь), Ципзер (3), Ловернь (3), Кэнан (2), Картер-Уильямс (2), Рондо (2 + 6 передач).

     

    Бруклин – Нью-Йорк 120:112 (39:26, 28:23, 24:31, 29:32)
    Дата проведения
    13 марта, 01.00, «Barclays Center»
    Онлайн матча Статистика
    Бруклин
    Лопес (25), Холлис-Джефферсон (14 + 11 подборов), Лин (13), ЛеВерт (13), Фой (2) – старт; Букер (14 + 9 подборов), Эйси (12), Уайтхэд (10), Динуидди (9 + 6 передач), Килпатрик (8 + 8 подборов).
    Нью-Йорк
    Энтони (27 + 7 подборов), Порзингис (19 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Роуз (17), Ли (15), Эрнангомес (6 + 10 подборов) – старт; Томас (13), Бэйкер (7), Рэндл (4), Холидэй (2), О’Куинн (2).

     

    Индиана – Майами 102:98 (32:22, 28:31, 23:22, 19:23)
    Дата проведения
    13 марта, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Джордж (28 + 10 подборов), Тернер (15 + 8 подборов), Янг (13), Тиг (12), Майлз (8) – старт; Стаки (9), Кристмас (7), Эллис (6), Робинсон (4), Аллен (0).
    Майами
    Уайтсайд (26 + 21 подбор), Уэйтерс (20 + 8 подборов + 6 передач), Ричардсон (9 + 8 подборов), Макгрудер (4), Бэббит (0) – старт; Эллингтон (19), Дж. Джонсон (14), Рид (4), Джонсон (2), Уайт (0).

     

    Финикс – Портленд 101:110 (18:33, 32:33, 29:16, 22:28)
    Дата проведения
    13 марта, 04.00, «US Airways Center»
    Онлайн матча Статистика
    Финикс
    Букер (28), Бледсоу (19), Уоррен (10), Крисс (8), Джонс (4) – старт; Уильямс (12 + 10 подборов), Юлис (10 + 6 передач), Барбоза (7), Дадли (3 + 7 подборов).
    Портленд
    Лиллард (39), Макколлум (26), Нуркич (12 + 11 подборов), Вонле (7 + 7 подборов), Харклесс (2) – старт; Амину (9 + 12 подборов), Крэбб (7), Ленард (6), Напьер (2).

     

    Хьюстон – Кливленд 117:112 (33:26, 25:41, 32:19, 27:26)
    Дата проведения
    13 марта, 04.00, «Toyota Center»
    Онлайн матча Статистика
    Хьюстон
    Харден (38 + 10 подборов + 11 передач), Андерсон (16), Беверли (13), Ариза (12 + 7 подборов), Капела (8 + 11 подборов) – старт; Гордон (13), Нене (12), Уильямс (5), Деккер (0).
    Кливленд
    Джеймс (30 + 7 подборов + 8 потерь), Ирвинг (28 + 8 передач), Джефферсон (16), Томпсон (8 + 8 подборов), Шамперт (7) – старт; Уильямс (8), Фрай (8), Уильямс (5), Джей Ар Смит (2).

     

    Лейкерс – Филадельфия 116:118 (27:32, 38:33, 20:28, 31:25)
    Дата проведения
    13 марта, 04.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Статистика
    Лейкерс
    Рэндл (21 + 12 подборов), Ингрэм (12), Расселл (11 + 6 передач), Зубац (10 + 4 блок-шота), Нваба (6).
    Филадельфия
    Шарич (29 + 7 подборов + 5 потерь), Окафор (23), Луваву-Кабарро (18), Хендерсон (9), Макконнелл (6 + 8 передач) – старт; Холмс (10), Андерсон (8), Стаускас (6), Лонг (6), Родригес (3).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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