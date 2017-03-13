НБА. 38 очков Джеймса Хардена помогли «Хьюстону» победить «Кливленд», «Бостон» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
В воскресенье, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА «Хьюстон» благодаря 38 очкам, 10 подборам и 11 передачам Джеймса Хардена одержал домашнюю победу над «Кливлендом» (117:112). «Бостон» выиграл на своем паркете у «Чикаго» (100:80).
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 марта, 22.30, «TD Garden»
- Бостон
- Томас (22), Брэдли (17), Хорфорд (12 + 7 подборов + 6 передач), Краудер (5 + 10 подборов), Джонсон (2) – старт; Смарт (12), Браун (11), Олиник (11 + 9 подборов), Розир (6), Жеребко (2).
- Дата проведения
- 13 марта, 01.00, «Barclays Center»
- Бруклин
- Лопес (25), Холлис-Джефферсон (14 + 11 подборов), Лин (13), ЛеВерт (13), Фой (2) – старт; Букер (14 + 9 подборов), Эйси (12), Уайтхэд (10), Динуидди (9 + 6 передач), Килпатрик (8 + 8 подборов).
- Дата проведения
- 13 марта, 01.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Джордж (28 + 10 подборов), Тернер (15 + 8 подборов), Янг (13), Тиг (12), Майлз (8) – старт; Стаки (9), Кристмас (7), Эллис (6), Робинсон (4), Аллен (0).
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «US Airways Center»
- Финикс
- Букер (28), Бледсоу (19), Уоррен (10), Крисс (8), Джонс (4) – старт; Уильямс (12 + 10 подборов), Юлис (10 + 6 передач), Барбоза (7), Дадли (3 + 7 подборов).
- Дата проведения
- 13 марта, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Харден (38 + 10 подборов + 11 передач), Андерсон (16), Беверли (13), Ариза (12 + 7 подборов), Капела (8 + 11 подборов) – старт; Гордон (13), Нене (12), Уильямс (5), Деккер (0).
- Кливленд
- Джеймс (30 + 7 подборов + 8 потерь), Ирвинг (28 + 8 передач), Джефферсон (16), Томпсон (8 + 8 подборов), Шамперт (7) – старт; Уильямс (8), Фрай (8), Уильямс (5), Джей Ар Смит (2).
- Дата проведения
- 13 марта, 04.30, «Staples Center»
- Лейкерс
- Рэндл (21 + 12 подборов), Ингрэм (12), Расселл (11 + 6 передач), Зубац (10 + 4 блок-шота), Нваба (6).
- Филадельфия
- Шарич (29 + 7 подборов + 5 потерь), Окафор (23), Луваву-Кабарро (18), Хендерсон (9), Макконнелл (6 + 8 передач) – старт; Холмс (10), Андерсон (8), Стаускас (6), Лонг (6), Родригес (3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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