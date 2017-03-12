«Зенит» проиграл «Амкару» и потерял второе место
В 19-м туре чемпионата России «Амкар» в Перми победил «Зенит» (1:0) благодаря голу Роланда Гиголаева.
Это поражение оставило «Зенит» на третьем месте в таблице.
Накануне ЦСКА обыграл «Томь» (4:0) и тоже набрал 36 очков, но обошел петербуржцев по дополнительным показателям.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».
- Дата проведения
- 12 марта, 11.30, «Stadion Zvezda - Zapasnoe Pole»
- Гол:
- 1:0 – 33 Гиголаев.
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Амкар –
Хомич, Конде, Занев, Идову, Огуде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Голь, Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60; Салугин, 90).
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Зенит –
Лодыгин, Кришито, Нету, Анюков, Жулиано, Жирков (Иванович, 71), Маурисио (Юсупов, 69), Гарсия, Шатов (Мак, 62), Кокорин, Дзюба.
Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»
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