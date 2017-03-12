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    Sports.ru

    «Зенит» проиграл «Амкару» и потерял второе место

    Теги ЦСКА Зенит Амкар Премьер-лига Россия Роланд Гиголаев

    В 19-м туре чемпионата России «Амкар» в Перми победил «Зенит» (1:0) благодаря голу Роланда Гиголаева.

    Это поражение оставило «Зенит» на третьем месте в таблице.

    Накануне ЦСКА обыграл «Томь» (4:0) и тоже набрал 36 очков, но обошел петербуржцев по дополнительным показателям.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит». 

    Амкар – Зенит 1:0 (1:0, 0:0)
    Дата проведения
    12 марта, 11.30, «Stadion Zvezda - Zapasnoe Pole»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Гол:
    1:0 – 33 Гиголаев.
    АмкарХомич, Конде, Занев, Идову, Огуде, Гиголаев, Костюков (Хурцидзе, 75), Голь, Комолов, Анене, Гасилин (Йовичич, 60; Салугин, 90).
    ЗенитЛодыгин, Кришито, Нету, Анюков, Жулиано, Жирков (Иванович, 71), Маурисио (Юсупов, 69), Гарсия, Шатов (Мак, 62), Кокорин, Дзюба.
    Предупреждения:
    Комолов (23), Занев (27), Гасилин (34), Хомич (60), Нету (60), Голь (73), Кришито (77).

    Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»

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