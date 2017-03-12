«Зенит» проиграл «Амкару» и потерял второе место

В 19-м туре чемпионата России «Амкар» в Перми победил (1:0) благодаря голу Роланда Гиголаева.

Это поражение оставило «Зенит» на третьем месте в таблице.

Накануне обыграл «Томь» (4:0) и тоже набрал 36 очков, но обошел петербуржцев по дополнительным показателям.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».

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