Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мирча Луческу: «Мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Сегодня все было против нас»

    Теги Спартак Зенит Амкар Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Гаджи Муслимович Гаджиев Мирча Луческу Александр Кокорин Евгений Турбин Луиш Нету

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился наблюдениями от матча 19-го тура чемпионата России против «Амкара» (0:1), а также высказался о судействе.

    – Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак.

    Повезло в какой-то мере им тоже: за первые 30 минут почти не было атак, и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

    Не хочется повторять, но придется: мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком».

    По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.

    Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение – например, когда Кокорин ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.

    - Что сказали Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

    – Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом: отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

    «Амкар» обороняется почти всей командой по своей штрафной, и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить.

    Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул.

    Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

    - Настолько ли жестко играл «Амкар», что их посадили на желтые карточки?

    – Мы предупреждали своих игроков, что это свойственно «Амкару». Они играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы – они знают, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек.

    Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю Гаджиева с тем, как он организовал игру и командные действия.

    Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому, – сказал Луческу.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит». 

    Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»

    Опрос

    Луческу доработает до конца сезона?

    7761 голос 79
    • Да
      53%
    • Нет
      47%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться