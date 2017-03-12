Главный тренер Мирча Луческу поделился наблюдениями от матча 19-го тура чемпионата России против (0:1), а также высказался о судействе.

– Сложно комментировать такой матч. Очень интенсивная игра с обеих сторон. Хозяева жертвовали собой, бились за каждый мяч и подобрали правильную тактику для достижения положительного результата. Хорошо оборонялись, агрессивно, закрывали все зоны, провели несколько опасных контратак.

Повезло в какой-то мере им тоже: за первые 30 минут почти не было атак, и первая же привела к забитому мячу. Мы ошиблись в центральной зоне, наверное, понадеялись на вне игры, но там не было офсайда.

Не хочется повторять, но придется: мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со .

По мнению игроков, был чистый гол в первом тайме, был пенальти на Дзюбе во втором. Слишком часто повторяются такие ситуации. К сожалению, все против нас.

Мы сыграли не лучший свой матч. После пропущенного мяча играли суетливо, ошибались в простых ситуациях и теряли мяч. Мы имели преимущество, в какой-то мере было невезение – например, когда ударил в штангу. У нас были ситуации в матче, которые могли трактоваться по-другому.

- Что сказали Нету по поводу того, что он спас «Амкар» от гола?

– Я говорил со своими футболистами, и они утверждают, что даже когда мяч попал в Нету, он уже пересек линию ворот. Нету мог быть внимательнее, но гол был без его касания. Возможно, судья был закрыт игроками, не заметил, но факт остается фактом: отменили чистый гол, плюс был пенальти на Дзюбе.

«Амкар» обороняется почти всей командой по своей штрафной, и естественно, что они фолят. Если есть моменты, когда не даются явные пенальти, сложно говорить.

Возможно, опять соберется арбитражная комиссия и будет анализировать такие моменты. Такие ошибки отдаляют от борьбы за титул.

Был чистый пенальти в Ростове-на-Дону, в Махачкале. Можно вспомнить много матчей, когда решения трактовались не в нашу пользу. Практически все эти матчи обслуживались арбитрами из Москвы.

- Настолько ли жестко играл «Амкар», что их посадили на желтые карточки?

– Мы предупреждали своих игроков, что это свойственно «Амкару». Они играют в агрессивный футбол. В агрессивном футболе, конечно, есть фолы – они знают, когда нарушать правила, используют тактические фолы при атаках соперника. Хотя и мы получили много карточек.

Мне очень нравится их стиль, поздравляю их за борьбу и полную самоотдачу. Поздравляю с тем, как он организовал игру и командные действия.

Это не мешает мне обратить внимание на некоторые моменты, которые были сегодня, и они должны были трактоваться по-другому, – сказал Луческу.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».

Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»