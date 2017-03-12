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    «Амкар» – «Зенит». Судьи не засчитали гол гостей, хотя мяч пересек линию ворот

    Теги Зенит Амкар Премьер-лига Россия судьи видео Олег Шатов Евгений Турбин Луиш Нету

    Главный судья матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин не засчитал гол гостей.

    На 7-й минуте встречи после подачи Олега Шатова мяч оказался в воротах, откуда его, пытаясь забить, выбил защитник «Зенита» Луиш Нету.

    На одном из повторов было видно, что мяч пересек линию ворот. В России нет системы определения гола.

    Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

    Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»

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