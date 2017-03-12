Главный судья матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» – Евгений Турбин не засчитал гол гостей.

На 7-й минуте встречи после подачи мяч оказался в воротах, откуда его, пытаясь забить, выбил защитник «Зенита» .

На одном из повторов было видно, что мяч пересек линию ворот. В России нет системы определения гола.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Судья Турбин отменил чистый гол «Зенита»