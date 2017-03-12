«Амкар» – «Зенит». Судьи не засчитали гол гостей, хотя мяч пересек линию ворот
Главный судья матча 19-го тура РФПЛ «Амкар» – «Зенит» Евгений Турбин не засчитал гол гостей.
На 7-й минуте встречи после подачи Олега Шатова мяч оказался в воротах, откуда его, пытаясь забить, выбил защитник «Зенита» Луиш Нету.
На одном из повторов было видно, что мяч пересек линию ворот. В России нет системы определения гола.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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