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    Алексей Волков: «Ехали из Эстонии 12 часов, в 4 утра прибыли в отель»

    Теги Кубок мира сборная России Алексей Волков

    Российский биатлонист Алексей Волков рассказал о выступлении в супермиксте в Контиолахте (14-е место) и дороге в Финляндию.

    «Не знаю, нахожусь ли в лучшей форме. Ехали вчера из Эстонии 12 часов, в четыре утра приехали в отель. То есть я пять часов поспал, встал, начал разбирать вещи, готовиться к гонке.

    На такой дистанции, где максимально важна концентрация на рубеже, ествественно, после такой дороги о максимальной концентрации не может быть речи.

    Я старался делать все, что мог, да, были ошибки, но получилось как получилось.

    – Изначально как отнеслись к этой идее? Ведь было понятно, что это, мягко говоря, рискованная задумка. Или «мы солдаты – воюем, где прикажут»?

    – Ну можно и так сказать, да. Сказали: «Едешь в Контиолахти, будешь бежать эстафету. Обсуждению не подлежит», – сказал Волков в эфире «Матч ТВ.

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