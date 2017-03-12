Российский биатлонист Алексей Волков рассказал о выступлении в супермиксте в Контиолахте (14-е место) и дороге в Финляндию.

«Не знаю, нахожусь ли в лучшей форме. Ехали вчера из Эстонии 12 часов, в четыре утра приехали в отель. То есть я пять часов поспал, встал, начал разбирать вещи, готовиться к гонке.

На такой дистанции, где максимально важна концентрация на рубеже, ествественно, после такой дороги о максимальной концентрации не может быть речи.

Я старался делать все, что мог, да, были ошибки, но получилось как получилось.

– Изначально как отнеслись к этой идее? Ведь было понятно, что это, мягко говоря, рискованная задумка. Или «мы солдаты – воюем, где прикажут»?

– Ну можно и так сказать, да. Сказали: «Едешь в Контиолахти, будешь бежать эстафету. Обсуждению не подлежит», – сказал Волков в эфире «Матч ТВ.