Артем Дзюба: «Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура премьер-лиги против «Амкара» (0:1) раскритиковал арбитра Евгения Турбина.
– Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел.
На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников, и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.
Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры, начал теряться.
Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.
Если мы видим, что «Спартак» после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить. Это беспредел.
- Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?
– Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил.
По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил.
Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение.
Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально, – сказал Дзюба.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит».
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