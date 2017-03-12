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    Артем Дзюба: «Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально»

    Теги Спартак Зенит Амкар Дмитрий Хомич Артем Дзюба Премьер-лига Россия судьи Евгений Турбин

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура премьер-лиги против «Амкара» (0:1) раскритиковал арбитра Евгения Турбина.

    – Герой матча – судья. Сегодня продемонстрировал все свое мастерство. Сейчас утверждают еще, что не было гола, был плохой повтор и не было видно момента. Запредельная ситуация, поэтому я считаю, что это беспредел.

    На седьмой минуте чистый гол, мяч пересек линию полностью. Был бы он засчитан, началась бы совсем другая игра – «Амкар» перестает играть в десять защитников, и все становится совсем по-другому. Вместо этого мы получаем гол в свои ворота.

    Молчу уже о том, что он три-четыре раза просто не указал на угловые – путал, от кого уходит мяч, и потерял все нити игры, начал теряться.

    Пенальти был стопроцентный – меня бьют и руками толкают. И тени сомнений нету. И это беспредел.

    Если мы видим, что «Спартак» после 0:4 в Самаре такую бучу поднял, то о чем говорить здесь, если нам не засчитывают чистый гол. В Перми, где выезд всегда сложный. Все молчат, все счастливы. Такие арбитры не должны судить. Это беспредел.

    - Что произошло в эпизоде с незасчитанным мячом, когда голкипер вынес мяч прямо на вас и вы забили?

    – Я увидел, что Хомич зафиксировал мяч, поставил его и отдает передачу. Я перехватил и забил.

    По всем правилам, о которых нам рассказывали перед всеми чемпионатами, если игрок отдает передачу, зафиксировав мяч, то игра уже идет. Я перехватил и забил.

    Судья после этого сказал, что игра должна была продолжаться по свистку. Это было на чужой половине поля. Непонятное решение.

    Я не видел, чтобы так убивали команду, особенно «Зенит». Это ненормально, – сказал Дзюба.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» – «Зенит». 

    Ошибка судьи, которая прибила «Зенит»

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