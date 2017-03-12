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    НХЛ. Овечкин впервые в карьере не забил в равных составах в 17 матчах подряд

    Теги Вашингтон Лос-Анджелес Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в матче против «Лос-Анджелеса» (2:4). 

    Безголевая серия россиянина достигла 9 матчей. Кроме того, он впервые в карьере выдал отрезок из 17 матчей, в которых ни разу не забил в равных составах. 

    В сегодняшнем матче Овечкин нанес 6 бросков по воротам и завершил его с нулевым показателем полезности. В 67 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб. 

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