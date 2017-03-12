Форвард «Вашингтона» не сумел забросить шайбу в матче против «Лос-Анджелеса» (2:4).

Безголевая серия россиянина достигла 9 матчей. Кроме того, он впервые в карьере выдал отрезок из 17 матчей, в которых ни разу не забил в равных составах.

В сегодняшнем матче Овечкин нанес 6 бросков по воротам и завершил его с нулевым показателем полезности. В 67 матчах сезона на его счету 27 заброшенных шайб.