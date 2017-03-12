Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о причинах плохого судейства в матче премьер-лиги между «Амкаром» и (1:0).

– Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! «Зенит» играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол вызывает пока некоторые вопросы.

– А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: «Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или не назначением одиннадцатиметровых».

– Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как? Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит!

– Удивило, что на матч назначили Турбина после той памятной истории с Халком?

– Ну, это вообще загадка! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против «Зенита».

– Даже так?

– Ну а как? Зачем он его поставил на «Зенит» после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?

– Луческу вновь посетовал на московских судей, из-за которых команда теряет очки.

– А почему он так не может сказать? У него есть все основания для этого. Грубая ошибка же налицо! Первый гол не засчитан – о чем еще можно говорить? Арбитр испортил все настроение, – сказал Орлов.