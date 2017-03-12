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    Геннадий Орлов: «Руководство «Зенита» вправе рассматривать назначение Турбина на матч с «Амкаром» как акцию Будогосского против клуба»

    Теги Зенит Амкар Премьер-лига Россия судьи Геннадий Орлов Андрей Будогосский Евгений Турбин

    Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал о причинах плохого судейства в матче премьер-лиги между «Амкаром» и «Зенитом» (1:0).

    – Судейство безобразное. Но как можно было не засчитать гол в начале матча?! «Зенит» играет на выезде, рано открывает счет, а судья не показывает на центр поля. Это же все влияет на психологию футболистов. Там же еще, я так понимаю, нужно было поставить пенальти на Дзюбе. Да и гол «Амкара» вызывает пока некоторые вопросы.

    – А вот глава департамента судейства и инспектирования констатировал: «Арбитр не допустил результативных ошибок, связанных с определением взятия ворот и назначением или не назначением одиннадцатиметровых».

    – Подождите! Как не допустил, если не засчитал гол! Как? Может, у него телевизор плохо показывает? Там же мяч пересек линию на полметра. Уже в воротах! А что делал лайнсмен, резервный арбитр, если они этого не заметили?! Что это за квалификация? Будогосский все время выгораживает рефери, потому что он ими руководит. Но всех выгородить не удастся и самого себя не получится, если он так говорит!

    – Удивило, что на матч назначили Турбина после той памятной истории с Халком?

    – Ну, это вообще загадка! Я же комментировал тот матч. Парень просто не разбирается в этой истории… Думаю, руководство питерского клуба вправе рассматривать его назначение как акцию Будогосского против «Зенита».

    – Даже так?

    – Ну а как? Зачем он его поставил на «Зенит» после грубой ошибки в отношении Халка? Почему он опять судит питерцев?

    – Луческу вновь посетовал на московских судей, из-за которых команда теряет очки.

    – А почему он так не может сказать? У него есть все основания для этого. Грубая ошибка же налицо! Первый гол не засчитан – о чем еще можно говорить? Арбитр испортил все настроение, – сказал Орлов.

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