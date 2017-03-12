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    «Барселона» отстала от «Реала» на 5 очков по потерянным

    Теги Барселона Реал Мадрид Депортиво примера Испания

    В 27-м туре примеры «Депортиво» обыграл «Барселону» (2:1).

    По итогам встречи у «Барселоны»  60 очков после 27 матчей. Каталонская команда отстала от лидирующего «Реала» на 5 очков по потерянным.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Депортиво – Барселона 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    12 марта, 18.15, «Риасор»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 40 Хоселу, 1:1 – 46 Суарес, 2:1 – 74 Бергантиньос.
    ДепортивоЛюкс, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Хуанфран (Лауре, 86), Бергантиньос, Борхес, Фажр, Гама (Какута, 71), Хиль (Чолак, 62), Хоселу.
    Барселонатер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 58), Серджи Роберто, Денис Суарес (Пако Алькасер, 77), Бускетс, Туран (Иньеста, 58), Месси, Суарес.
    Предупреждения:
    Наварро (14), Хоселу (36).

    Таблица примеры

    Статистика примеры

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