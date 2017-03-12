«Барселона» отстала от «Реала» на 5 очков по потерянным
В 27-м туре примеры «Депортиво» обыграл «Барселону» (2:1).
По итогам встречи у «Барселоны» 60 очков после 27 матчей. Каталонская команда отстала от лидирующего «Реала» на 5 очков по потерянным.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 12 марта, 18.15, «Риасор»
- Голы:
- 1:0 – 40 Хоселу, 1:1 – 46 Суарес, 2:1 – 74 Бергантиньос.
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Депортиво –
Люкс, Аррибас, Альбентоса, Наварро, Хуанфран (Лауре, 86), Бергантиньос, Борхес, Фажр, Гама (Какута, 71), Хиль (Чолак, 62), Хоселу.
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Барселона –
тер Стеген, Маскерано, Пике, Альба, Андре Гомеш (Ракитич, 58), Серджи Роберто, Денис Суарес (Пако Алькасер, 77), Бускетс, Туран (Иньеста, 58), Месси, Суарес.
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