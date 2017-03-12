«Барселона» отстала от «Реала» на 5 очков по потерянным

В 27-м туре примеры обыграл «Барселону» (2:1).

По итогам встречи у «Барселоны» 60 очков после 27 матчей. Каталонская команда отстала от лидирующего «Реала» на 5 очков по потерянным.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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