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    НХЛ. Овечкин впервые в карьере не забил в 10 матчах подряд

    Теги Вашингтон Анахайм Александр Овечкин НХЛ

    Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться заброшенной шайбой в матче с «Анахаймом» (2:5). 

    Безголевая серия россиянина впервые в карьере в НХЛ составила 10 матчей. 

    Кроме того, Овечкин увеличил собственный антирекорд по количеству матчей без голов в равных составах – их стало 18. 

    Отметим, что в этом матче он сделал голевую передачу и нанес 4 броска по воротам, завершив его с полезностью «-1». Всего на счету Овечкина 27 голов в 68 матчах сезона. 

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