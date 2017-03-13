НХЛ. Овечкин впервые в карьере не забил в 10 матчах подряд
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин не сумел отличиться заброшенной шайбой в матче с «Анахаймом» (2:5).
Безголевая серия россиянина впервые в карьере в НХЛ составила 10 матчей.
Кроме того, Овечкин увеличил собственный антирекорд по количеству матчей без голов в равных составах – их стало 18.
Отметим, что в этом матче он сделал голевую передачу и нанес 4 броска по воротам, завершив его с полезностью «-1». Всего на счету Овечкина 27 голов в 68 матчах сезона.
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