Форвард «Вашингтона» не сумел отличиться заброшенной шайбой в матче с (2:5).

Безголевая серия россиянина впервые в карьере в составила 10 матчей.

Кроме того, Овечкин увеличил собственный антирекорд по количеству матчей без голов в равных составах – их стало 18.

Отметим, что в этом матче он сделал голевую передачу и нанес 4 броска по воротам, завершив его с полезностью «-1». Всего на счету Овечкина 27 голов в 68 матчах сезона.