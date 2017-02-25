«Ростов» сыграет с «МЮ», «Локомотив» арендовал Ари, «Спартак» взял Тигиева и другие новости утра

1. «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы сыграет с «Манчестер Юнайтед» (Жозе Моуринью считает это плохим жребием), а «Краснодару» досталась «Сельта». Интересно.

2. В России закрылось трансферное окно. Самые яркие сделки дедлайна: «Локомотив» арендовал Ари у «Краснодара», «Спартак» арендовал защитника «Анжи» Тигиева, Павел Могилевец перешел из «Зенита» в «Ростов», а сам «Зенит» заявил 19-летнего сына члена Палаты общин Великобритании.

3. «Ак Барс» повел 2-0 в серии Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (2:1 во втором матче), «Авангард» победил «Адмирал» (6:3), а Магнитка снова обыграла «Куньлунь» (5:3), хотя Мозякин впервые в сезоне не набрал очков в 3 матчах подряд.

4. «Локомотив» символически заявил 43-летнего Дмитрия Лоськова на чемпионат России (под 10-м номером). Теперь он наверняка станет рекордсменом по количеству матчей в лиге.

5. Важный день в «Формуле-1»: «Макларен» представил оранжевый болид, у «Феррари» все в целом классическое.

6. «Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» (2:1), но звезды не забили. Берглунд продлил контракт с «Сент-Луисом» на 5 лет и 19,25 млн долларов. Остальные результаты дня в НХЛ – здесь.

7. Клаудио Раньери очень красиво попрощался с «Лестером» письмом под заголовком «Вчера моя мечта умерла». Клаудио поддержали вообще все. Моуринью сказал, что его именем надо назвать стадион «Лестера», Клопп выдал еще более яркую фразу: «В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, Раньери».

8. 4-кратная олимпийская чемпионка по гимнастике Ольга Корбут выставила на аукцион медали Мюнхена-1972 и Монреаля-1976. Грустно.

9. «Лейкерс» проиграли «Оклахома-Сити» (93:110), Расселл Уэстбрук закончил довольно скромно, с 17 очками. Остальные итоги дня в НБА – здесь.

10. «Химки» благодаря 29 очкам Алексея Шведа обыграли «Локомотив-Кубань» в выездном матче Единой лиги ВТБ (89:84).

Цитата дня. «Я не спал всю ночь. Не понимаю, как мы вылетели. Вели 3:0, «Андерлехт» сыпался». Мирча Луческу о вылете «Зенита» из ЛЕ.