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    Юрген Клопп: «В этом сезоне было несколько странных решений – Brexit, Трамп, Раньери»

    Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Клаудио Раньери Лестер политика Дональд Трамп

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 26-го тура АПЛ с «Лестером» высказался об увольнении Клудио Раньери.

    «Удивлен ли я тем, что подобные вещи случаются? Нет. И это касается не только футбола. В сезоне-2016/17 было несколько странных решений – Brexit (выход Великобритании из Европейского союза – прим. Sports.ru), Трамп, Раньери.

    Не представляю, зачем «Лестер» сделал это. Все могли видеть их ситуацию в лиге, в Лиге чемпионов.

    Раньери действительно особенный в нашем деле, он приятный человек. Мы встречались с Клаудио и раньше – в Дортмунде, куда он приезжал ко мне. Он чудесный. Может, вам стоит отправиться в Лестер и спросить, почему они сделали это.

    В начале недели я сказал своим парням: «Лестер» теперь совершенно точно знает, в чем их проблема, так что мы увидим лучший «Лестер».

    В Лиге чемпионов вы видели их гол и реакцию на него. Это были две разных игры – до гола и после. Очевидно, им нужен был гол, чтобы вернуть себе уверенность.

    Не думаю, что они сразу изменятся. Вероятно, игроки «Лестера» должны показать что-то, и наша задача – не позволить им этого», – сказал Клопп.

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