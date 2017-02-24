Тренер Жозе Моуринью высказался насчет матчей с «Ростовом» в .

«Это плохой для нас жребий во всех отношениях. Будет сложно, лететь далеко. И это все придется на тяжелый период.

очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Эта команда победила «Аякс» и «Андерлехт» в квалификации и добилась значимых результатов в матчах с «Баварией» и «Атлетико». Наш соперник занял третье место в группе, оставив ПСВ без еврокубков.

Я хорошо знаю тренера «Ростова». Эта команда очень много внимания уделяет обороне и хорошо готова физически. Плохой жребий», – поделился мыслями португалец.