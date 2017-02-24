Жозе Моуринью: «Ростов» – плохой для нас жребий во всех отношениях»
Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался насчет матчей с «Ростовом» в Лиге Европы.
«Это плохой для нас жребий во всех отношениях. Будет сложно, лететь далеко. И это все придется на тяжелый период.
«Ростов» очень хорошо выступил в Лиге чемпионов. Эта команда победила «Аякс» и «Андерлехт» в квалификации и добилась значимых результатов в матчах с «Баварией» и «Атлетико». Наш соперник занял третье место в группе, оставив ПСВ без еврокубков.
Я хорошо знаю тренера «Ростова». Эта команда очень много внимания уделяет обороне и хорошо готова физически. Плохой жребий», – поделился мыслями португалец.
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