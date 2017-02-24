Главный тренер Мирча Луческу поделился мнением об ответном матче 1/16 финала против «Андерлехта» (3:1).

- Приветствую. Я не побеспокоил вас (время – 7.30)?

– Не беспокойся, я не спал всю ночь. То, что случилось, просто невероятно. Такие ошибки – сперва на правом фланге, потом в штрафной. Никто из моих игроков не смог даже выпрыгнуть.

Не понимаю, как мы вылетели. Мы вели 3:0, сыпался.

- Что вы сказали в раздевалке?

– А что говорить? Я поздравил игроков с тем, что мы смогли забить голы. Сказал, что нужно сосредоточиться на чемпионате.

- Что вы делали после игры?

– Пытался анализировать ситуацию, думал о жизни. У меня случались поражения, но такого я не мог предвидеть.

- С приездом жены Нелли в Санкт-Петербург станет легче?

– (смеется) Да, это значит, что я больше не буду один. Но у меня есть неделя для того, чтобы подготовиться к матчу с .

Что еще мне делать? Слетать на Гавайи или Сейшельские острова, посидеть под зонтиком? Это легко. Но я не стану этого делать. Я говорил, что буду тренировать, пока чувствую в себе страсть.

Моя страсть никуда не денется после того, как проход в следующий раунд был у нас уже почти в кармане, но мы пропустили на 90-й минуте.

Перед твоим звонком я пересматривал моменты игры. А уже через несколько часов буду готовиться к ЦСКА, – сказал Луческу.

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