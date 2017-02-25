Могилевец перешел из «Зенита» в «Ростов»

Полузащитник Павел Могилевец продолжит карьеру в «Ростове».

24-летний хавбек подписал трехлетний контракт с ростовчанами и присоединится к команде в ближайшее время.

Напомним, Могилевец уже выступал за в прошлом сезоне. Он провел 26 матчей, забил 1 гол и стал обладателем серебряных медалей РФПЛ.

Подробную статистику игрока смотрите здесь.

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