Могилевец перешел из «Зенита» в «Ростов»
Полузащитник «Зенита» Павел Могилевец продолжит карьеру в «Ростове».
24-летний хавбек подписал трехлетний контракт с ростовчанами и присоединится к команде в ближайшее время.
Напомним, Могилевец уже выступал за «Ростов» в прошлом сезоне. Он провел 26 матчей, забил 1 гол и стал обладателем серебряных медалей РФПЛ.
Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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