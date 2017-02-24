Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Мозякин впервые в сезоне не набрал очков в 3 матчах подряд

    Теги Металлург Мг Сергей Мозякин КХЛ Кубок Гагарина Куньлунь Ред Стар

    Форвард «Металлурга» Сергей Мозякин не набрал очков в матче с «Куньлунем» (5:3).

    Нападающий магнитогорской команды впервые в нынешнем сезоне не совершил результативных действий в 3 играх подряд. Ранее хоккеист не набрал очков в матче с «Трактором» (1:0 Б), ставшем последним в регулярном чемпионате, и в первой встрече с «Куньлунем» (4:2) в рамках плей-офф.

    Сейчас на счету нападающего 999 (466+533) очков в чемпионатах России. Следующее очко станет 1000-м.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться