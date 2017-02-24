Мозякин впервые в сезоне не набрал очков в 3 матчах подряд

Форвард Сергей Мозякин не набрал очков в матче с «Куньлунем» (5:3).

Нападающий магнитогорской команды впервые в нынешнем сезоне не совершил результативных действий в 3 играх подряд. Ранее хоккеист не набрал очков в матче с «Трактором» (1:0 Б), ставшем последним в регулярном чемпионате, и в первой встрече с (4:2) в рамках плей-офф.

Сейчас на счету нападающего 999 (466+533) очков в чемпионатах России. Следующее очко станет 1000-м.