НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи
В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Ковингтон (25 + 11 подборов), Хендерсон (20), Шарич (20 + 11 подборов), Окафор (11), Макконнелл (10 + 8 передач) – старт; Холмс (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Стаускас (11), Луваву-Кабарро (9), Родригес (2 + 8 передач).
- Вашингтон
- Бил (40), Уолл (29 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), М-ф Моррис (14 + 7 подборов), Гортат (11 + 11 подборов), Портер (7) – старт; Берк (5), Убре (3), Богданович (2), Маинми (1), Смит (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Майлз (17), Тернер (12), Тиг (10 + 10 передач), Янг (10), Джордж (9 + 9 подборов) – старт; Эллис (16), Аллен (10 + 10 подборов), Стаки (9), Робинсон (5), Кристмас (4), Брукс (0), Янг (0), Серафин (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «Air Canada Centre»
- Торонто
- ДеРозан (43), Ибака (15 + 7 подборов), Джозеф (11 + 6 передач), Валанчюнас (7), Кэрролл (6) – старт; Паттерсон (11), Такер (9 + 10 подборов), Пауэлл (3), Райт (2), Ногейра (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Уэйд (23), Батлер (22 + 9 передач), Лопес (19), Портис (9 + 7 подборов), Картер-Уильямс (2) – старт; Миротич (20 + 8 подборов), Валентайн (15), Грант (7), Рондо (6 + 9 передач), Фелисио (5).
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
- Адетокумбо (33 + 12 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Бизли (22), Деллаведова (3 + 6 передач), Мэйкер (3), Снелл (0) – старт; Миддлтон (9), Брогдон (8), Монро (6 + 8 подборов), Хенсон (4), Вон (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Абринес (19), Роберсон (19 + 7 подборов), Уэстбрук (17 + 18 подборов + 17 передач + 6 потерь), Адамс (15 + 10 подборов), Сабонис (9) – старт; Гибсон (12), Макдермотт (8), Грант (7), Кантер (4 + 7 подборов), Кристон (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «Target Center»
- Миннесота
- Уиггинс (27 + 7 подборов), Таунс (26 + 18 подборов + 7 потерь), Рубио (13 + 14 передач), Раш (5), Дженг (4) – старт; Джонс (11), Мухаммад (5), Данн (4), Бьелица (2), Олдрич (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.00, «Philips Arena»
- Атланта
- Миллсэп (21), Хардуэй (11), Бэйзмор (10), Дилэйни (5), Ховард (4 + 7 подборов) – старт; Ильясова (9), Данливи (8), Принс (8), Мускала (6 + 9 подборов), Хамфрис (4), Сефолоша (2), Бембри (2), Паттерсон (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Харрис (25), Галлинари (20 + 8 подборов), Фарид (9), Нельсон (8 + 6 передач), Йокич (2 + 7 передач) – старт; Чендлер (24), Пламли (12 + 12 подборов + 8 передач), Бартон (11 + 6 передач), Мюррэй (9), Эрнангомес (7), Мудиай (2), Миллер (0), Артур (0).
- Дата проведения
- 25 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
- Пол (10), Редик (6), Басс (5), Джордан (2), Мба а Муте (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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