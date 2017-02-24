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    НБА. «Лейкерс» сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио» и другие матчи

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    В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» Тимофея Мозгова сыграют на выезде с «Оклахома-Сити», «Клипперс» примут «Сан-Антонио».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Вашингтон 120:112 (26:28, 35:21, 34:32, 25:31)
    Дата проведения
    25 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Ковингтон (25 + 11 подборов), Хендерсон (20), Шарич (20 + 11 подборов), Окафор (11), Макконнелл (10 + 8 передач) – старт; Холмс (12 + 10 подборов + 5 блок-шотов), Стаускас (11), Луваву-Кабарро (9), Родригес (2 + 8 передач).
    Вашингтон
    Бил (40), Уолл (29 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), М-ф Моррис (14 + 7 подборов), Гортат (11 + 11 подборов), Портер (7) – старт; Берк (5), Убре (3), Богданович (2), Маинми (1), Смит (0).

     

    Индиана – Мемфис 102:92 (25:26, 36:23, 28:19, 13:24)
    Дата проведения
    25 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Майлз (17), Тернер (12), Тиг (10 + 10 передач), Янг (10), Джордж (9 + 9 подборов) – старт; Эллис (16), Аллен (10 + 10 подборов), Стаки (9), Робинсон (5), Кристмас (4), Брукс (0), Янг (0), Серафин (0).
    Мемфис
    Марк Газоль (12), Аллен (11 + 7 подборов + 5 перехватов), Конли (10 + 7 передач), Грин (8 + 7 подборов), Парсонс (4) – старт; Дэниелс (13), Картер (11), Рэндолф (11 + 8 подборов), Даглас (6), Харрисон (5), Дэвис (1), Эннис (0).

     

    Торонто – Бостон 107:97 (18:29, 27:26, 29:22, 33:20)
    Дата проведения
    25 февраля, 04.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    ДеРозан (43), Ибака (15 + 7 подборов), Джозеф (11 + 6 передач), Валанчюнас (7), Кэрролл (6) – старт; Паттерсон (11), Такер (9 + 10 подборов), Пауэлл (3), Райт (2), Ногейра (0).
    Бостон
    Томас (20), Краудер (19), Браун (13), Хорфорд (8), Джонсон (2) – старт; Смарт (19), Янг (5), Розир (4), Олиник (4), Жеребко (3), Джексон (0), Мики (0).

     

    Чикаго – Финикс 128:121 OT (24:25, 28:29, 28:25, 28:29, 20:13)
    Дата проведения
    25 февраля, 04.00, «United Center»
    Онлайн матча Статистика
    Чикаго
    Уэйд (23), Батлер (22 + 9 передач), Лопес (19), Портис (9 + 7 подборов), Картер-Уильямс (2) – старт; Миротич (20 + 8 подборов), Валентайн (15), Грант (7), Рондо (6 + 9 передач), Фелисио (5).
    Финикс
    Букер (27), Бледсоу (17 + 7 подборов + 10 передач + 5 потерь), Уоррен (17 + 8 подборов), Крисс (17 + 7 подборов), Лень (4 + 7 подборов) – старт; Уильямс (16), Барбоза (8), Юлис (6), Джонс (6), Дадли (3).

     

    Милуоки – Юта 95:109 (27:36, 19:23, 29:28, 20:22)
    Дата проведения
    25 февраля, 04.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча Статистика
    Милуоки
    Адетокумбо (33 + 12 подборов + 5 перехватов + 6 потерь), Бизли (22), Деллаведова (3 + 6 передач), Мэйкер (3), Снелл (0) – старт; Миддлтон (9), Брогдон (8), Монро (6 + 8 подборов), Хенсон (4), Вон (0).
    Юта
    Хэйворд (29), Джордж Хилл (19), Фэйворс (19 + 7 подборов), Гобер (15 + 16 подборов), Худ (3) – старт; Экзам (12), Инглс (6 + 7 подборов), Джонсон (4), Беркс (2), Диао (0).

     

    Оклахома-Сити – Лейкерс 110:93 (29:23, 29:28, 28:19, 24:23)
    Дата проведения
    25 февраля, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Абринес (19), Роберсон (19 + 7 подборов), Уэстбрук (17 + 18 подборов + 17 передач + 6 потерь), Адамс (15 + 10 подборов), Сабонис (9) – старт; Гибсон (12), Макдермотт (8), Грант (7), Кантер (4 + 7 подборов), Кристон (0).
    Лейкерс
    Расселл (29 + 6 передач), Рэндл (13 + 11 подборов), Ингрэм (11), Янг (3), Блэк (0) – старт; Кларксон (14), Зубац (11), Денг (6), Нэнс (4 + 12 подборов), Брюэр (2).

     

    Миннесота – Даллас 97:84 (26:22, 23:18, 22:23, 26:21)
    Дата проведения
    25 февраля, 04.00, «Target Center»
    Онлайн матча Статистика
    Миннесота
    Уиггинс (27 + 7 подборов), Таунс (26 + 18 подборов + 7 потерь), Рубио (13 + 14 передач), Раш (5), Дженг (4) – старт; Джонс (11), Мухаммад (5), Данн (4), Бьелица (2), Олдрич (0).
    Даллас
    Сет Карри (31), Барнс (20), Новицки (8 + 7 подборов), Мэттьюз (7), Феррелл (5) – старт; Харрис (8), Межри (5 + 7 подборов), Финни-Смит (0), Бруссино (0), Пауэлл (0).

     

    Атланта – Майами 90:108 (24:25, 25:38, 17:24, 24:21)
    Дата проведения
    25 февраля, 04.00, «Philips Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Атланта
    Миллсэп (21), Хардуэй (11), Бэйзмор (10), Дилэйни (5), Ховард (4 + 7 подборов) – старт; Ильясова (9), Данливи (8), Принс (8), Мускала (6 + 9 подборов), Хамфрис (4), Сефолоша (2), Бембри (2), Паттерсон (0).
    Майами
    Драгич (17), Уэйтерс (14 + 10 передач), Макгрудер (13), Бэббит (12), Уайтсайд (2 + 10 подборов) – старт; Джонсон (23), Рид (12 + 10 подборов), Эллингтон (9), Уайт (4 + 8 подборов), Дж. Джонсон (2), Ричардсон (0).

     

    Денвер – Бруклин 129:109 (30:25, 34:28, 37:22, 28:34)
    Дата проведения
    25 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Харрис (25), Галлинари (20 + 8 подборов), Фарид (9), Нельсон (8 + 6 передач), Йокич (2 + 7 передач) – старт; Чендлер (24), Пламли (12 + 12 подборов + 8 передач), Бартон (11 + 6 передач), Мюррэй (9), Эрнангомес (7), Мудиай (2), Миллер (0), Артур (0).
    Бруклин
    Лопес (17), Холлис-Джефферсон (15 + 8 подборов + 5 потерь), ЛеВерт (10), Лин (7), Фой (5) – старт; Букер (15 + 9 подборов), Уайтхэд (12), Динуидди (8), Хэмилтон (8 + 7 подборов), Харрис (7), Килпатрик (5).

     

    Клипперс – Сан-Антонио 49:51 (3 четверть)
    Дата проведения
    25 февраля, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча Превью
    Клипперс
    Пол (10), Редик (6), Басс (5), Джордан (2), Мба а Муте (0).
    Сан-Антонио
    Ленард (12 + 6 передач), Олдридж (10 + 8 подборов), Паркер (7), Грин (3), Дедмон (0 + 8 подборов).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НБА

    Статистика НБА

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