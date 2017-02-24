В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с подмосковными «Химками»

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-3, Химки – 13-3, УНИКС – 11-6, Енисей – 8-9, ВЭФ – 7-8, Астана – 7-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-12, Калев – 4-13, Парма – 0-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.