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    Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Локомотив-Кубань» против «Химок»

    Теги результаты Химки Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ

    В пятницу, 24 февраля, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с подмосковными «Химками»

    Единая лига ВТБ

    Регулярный чемпионат

    Локомотив-Кубань – БК Химки 43:50 (2 четверть)
    Дата проведения
    24 февраля, 16.00, «Баскет-холл»
    Онлайн матча

    Положение команд: ЦСКА – 15-2, Зенит – 14-3, Локомотив-Кубань – 13-3, Химки – 13-3, УНИКС – 11-6, Енисей – 8-9, ВЭФ – 7-8, Астана – 7-10, Нижний Новгород – 6-12, Автодор – 5-11, Цмоки-Минск – 4-12, Калев – 4-13, Парма – 0-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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