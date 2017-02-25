«Зенит» заявил 19-летнего английского хавбека Гардинер-Смита
«Зенит» включил в заявку на вторую половину сезона в РФПЛ английского полузащитника Джейкоба Гардинер-Смита.
19-летний игрок будет выступать за питерцев под 44-м номером.
Гардинер-Смит — сын члена Палаты общин Великобритании Барри Гардинера. Этой зимой он успешно прошел просмотр с молодежной командой «Зенита».
В 2013 году Гардинер-Смит стажировался в академии «Спартака», в 2014-м — в ЦСКА, а в 2015-м работал в молодежках «Арсенала», «Уотфорда» и «Рединга».
фото: официальный сайт РФПЛ.
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