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    Сегодня «Краснодар» и «Ростов» узнают соперников по 1/8 финала Лиги Европы, начало жеребьевки – в 15.00

    Теги Шальке-04 Боруссия Менхенгладбах Лион Ростов Рома Манчестер Юнайтед Аякс Сельта Генк Андерлехт Гент Бешикташ Лига Европы Копенгаген Олимпиакос АПОЭЛ Краснодар

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы.

    Жеребьевка будет открытой – без сеяных команд и без разведения по разным парам представителей одной ассоциации.

    Участники 1/8 финала Лиги Европы:

    Андерлехт (Бельгия)

    АПОЭЛ (Кипр)

    Аякс (Голландия)

    Бешикташ (Турция)

    Боруссия Менхенгладбах (Германия)

    Генк (Бельгия)

    Гент (Бельгия)

    Копенгаген (Дания)

    КРАСНОДАР (Россия)

    Лион (Франция)

    Манчестер Юнайтед (Англия)

    Олимпиакос (Греция)

    Рома (Италия)

    РОСТОВ (Россия)

    Сельта (Испания)

    Шальке (Германия)

    Начало жеребьевки – в 15.00 по московскому времени.

    Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 9 марта, ответные – 16 марта.

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