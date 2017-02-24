Тренер Жозе Моуринью отдал дань уважения своему коллеге Клаудио Раньери, уволенному из .

«Хочу выразить почтение тому, кто написал самую красивую историю в премьер-лиге. Он заслуживает, чтобы арену «Лестера» назвали стадионом имени Клаудио Раньери. Его достижение – самое прекрасное, что было в премьер-лиге, и одно из наиболее замечательных в истории футбола.

Сейчас «Лестер» опять оказался в центре внимания за счет решения, которое объединило всех в футбольном мире. Принять такое тяжело. Важно сознавать, что представляет собой футбол, и нам нужно реагировать.

Меня уволили из «Челси» в статусе действующего чемпиона. Крайне нехорошая отставка, как я тогда думал. Но это еще цветочки в сравнении с тем, что случилось с Клаудио.

Никто не сможет повторить достижение Раньери. И если есть хоть толика правды в том, что рассказывают об этой ситуации, то тяжело найти слова, чтобы оправдать такое решение. Но мы должны уметь справляться с этим», – сказал португалец.

В прошлом сезоне итальянец привел «Лестер» к чемпионству. Отставку тренера, как сообщалось, инициировали футболисты.

Игроки «Лестера» были инициаторами отставки Раньери

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