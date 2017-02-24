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    Жозе Моуринью: «Раньери заслуживает, чтобы стадион «Лестера» назвали в его честь»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Клаудио Раньери Лестер Кинг Пауэр

    Тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отдал дань уважения своему коллеге Клаудио Раньери, уволенному из «Лестера».

    «Хочу выразить почтение тому, кто написал самую красивую историю в премьер-лиге. Он заслуживает, чтобы арену «Лестера» назвали стадионом имени Клаудио Раньери. Его достижение – самое прекрасное, что было в премьер-лиге, и одно из наиболее замечательных в истории футбола.

    Сейчас «Лестер» опять оказался в центре внимания за счет решения, которое объединило всех в футбольном мире. Принять такое тяжело. Важно сознавать, что представляет собой футбол, и нам нужно реагировать.

    Меня уволили из «Челси» в статусе действующего чемпиона. Крайне нехорошая отставка, как я тогда думал. Но это еще цветочки в сравнении с тем, что случилось с Клаудио.

    Никто не сможет повторить достижение Раньери. И если есть хоть толика правды в том, что рассказывают об этой ситуации, то тяжело найти слова, чтобы оправдать такое решение. Но мы должны уметь справляться с этим», – сказал португалец.

    В прошлом сезоне итальянец привел «Лестер» к чемпионству. Отставку тренера, как сообщалось, инициировали футболисты.

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