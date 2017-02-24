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    НХЛ. «Вашингтон» примет «Эдмонтон», «Флорида» против «Калгари» и другие матчи

    Теги результаты Оттава Каролина Вашингтон Флорида Калгари Эдмонтон Даллас Аризона НХЛ

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Эдмонтон
    Дата проведения
    25 февраля, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Флорида – Калгари
    Дата проведения
    25 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Каролина – Оттава
    Дата проведения
    25 февраля, 03.30, «RBC Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    Даллас – Аризона
    Дата проведения
    25 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча Видео

    Смотри этот матч бесплатно на Winline

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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