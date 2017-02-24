НХЛ. «Вашингтон» примет «Эдмонтон», «Флорида» против «Калгари» и другие матчи
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.00, «Verizon Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.30, «BankAtlantic Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 февраля, 03.30, «RBC Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
- Дата проведения
- 25 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Смотри этот матч бесплатно на Winline
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.