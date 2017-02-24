НХЛ. Берглунд продлил контракт с «Сент-Луисом» на 5 лет и 19,25 миллиона долларов
«Сент-Луис» и форвард Патрик Берглунд достигли договоренности о новом контракте.
Соглашение вступит в силу летом. Контракт рассчитан на 5 сезонов. За этот срок нападающий должен заработать 19,25 миллиона долларов.
Действующий контракт хоккеиста рассчитан до окончания нынешнего сезона. Если б стороны не договорились о продлении, то нападающий летом стал бы неограниченно свободным агентом.
В нынешнем сезоне хоккеист набрал 24 (17+7) очка в 60 матчах.
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