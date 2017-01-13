«Реал» побил рекорд «Барселоны», антирекорд биатлонисток, Самедов в «Спартаке» и другие новости утра

Утренний дайджест – с главными новостями дня.

1. «Реал» побил рекорд «Барселоны» по длине беспроигрышной серии (40 матчей), совершив чудесный камбэк в игре с «Севильей» (3:3). На 83-й минуте было 1:3, а потом все решили Серхио Рамос и Бензема.

2. Российские биатлонистки провалились в эстафете: только 13-е место, два штрафных круга, минус 4 минуты от Германии. Антирекорд за всю историю.

3. Александр Самедов все-таки перейдет в «Спартак». Председатель совета директоров «Локомотива» сказал, что клубы наконец-то договорились.

4. «Салават Юлаев» разгромно проиграл «Торпедо» (1:6), а «Ак Барс» продолжил худшую серию в сезоне, поражение от «Локомотива» (1:2) стало третьим подряд. Остальные итоги дня – здесь.

5. Скандал дня: украинский комментатор, говоря про российских биатлонистов, пошутил про «Боярышник». Дмитрий Губерниев назвал его «моральным уродом».

6. «Хэбэй Форчун» купил игрока сборной Китая за рекордные 20,4 млн евро, хотя его рыночная стоимость – всего 475 тысяч евро. Дикий рынок.

6. Кучеров забил победный гол в матче с «Баффало». Другие результаты в НХЛ – здесь.

7. В Лондоне прошел матч НБА в рамках NBA Global Games: «Денвер» уверенно обыграл «Индиану» (140:112).

8. Еще о трансферах: Пайет отказывается играть за «Вест Хэм»; «МЮ» отдал Шнайдерлина «Эвертону» за 20 млн фунтов; Владимир Габулов и Кирилл Комбаров теперь в тульском «Арсенале».

9. МОК лишил трех китайских тяжелоатлеток золотых медалей Пекина-2008: все использовали гормон роста. Наказывают не только наших.

10. ЦСКА, оказывается, 7-й клуб Европы по размеру чистого долга (224 миллиона евро). А первый – «МЮ» с 536 млн.

Цитата дня. «Понимаю, что отстранить россиян на основе доклада Макларена нельзя». Эмиль Хегле Свенсен – о больном.