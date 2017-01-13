Владимир Габулов и Кирилл Комбаров перешли в тульский «Арсенал»

33-летний вратарь Владимир Габулов перешел в тульский «Арсенал» на правах свободного агента, сообщает официальный сайт команды.

Бывший голкипер подписал контракт, рассчитанный на полтора года.

Габулов покинул «Динамо» по окончании сезона-2015/16 и пропустил осеннюю часть чемпионата России, так как остался без команды.

Также в «Арсенал» перешел защитник Кирилл Комбаров. Контракт с ним рассчитан на полтора года.

Первую половину текущего сезона Кирилл Комбаров провел в «Томи». Посмотреть его статистику можно здесь.

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