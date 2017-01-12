УЕФА опубликовал суммы чистого долга среди европейских футбольных клубов. Худший показатель – у .

В заявлении отмечается, что в течение последних 5 лет средний объем долга футбольных клубов снижается, что отчасти связано с введением правила финансового фэйр-плей.

По итогам 2016 года «Манчестер Юнайтед» добился рекордной отметки в статье доходов – 513 миллионов фунтов. Однако за этот же период чистый долг «МЮ» увеличился на 25%.

ТОП-10 европейских клубов с чистым долгом

1. «Манчестер Юнайтед» (536 млн евро)

2. «Бенфика» (336 млн евро)

3. (306 млн евро)

4. «Валенсия» (285 млн евро)

5. КПР (279 млн евро)

6. «Милан» (249 млн евро)

7. (224 млн евро)

8. «Галатасарай» (222 млн евро)

9. (209 млн евро)

10. «Рома» (208 млн евро)