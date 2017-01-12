Норвежские биатлонисты Эмиль Хегле Свендсен и Уле Эйнар Бьорндален считают, что Международный союз биатлонистов (IBU) не должен спешить с изучением фактов возможного применения допинга россйскими биатлонистами.

В декабре IBU было начато расследование в отношении 29 россиян, упомянутых в докладе Макларена. Несмотря на желание завершить следствие до чемпионата мира, этого может не произойти ввиду отсутствия доказательств.

«У нас есть желание оказать давление на IBU, чтобы расследование было проведено как можно быстрее, но мы не хотим надавить так, чтобы они допустили ошибку. Очень важно, чтобы были соблюдены права спортсменов. Это приоритет номер один», – сказал Бьорндален.

«Я понимаю, что отстранить биатлонистов на основе доклада Макларена нельзя. Нужны более весомые доказательства, чем эти. Да, изложенное в докладе указывает на то, происходили серьезные вещи, но это нужно подкрепить доказательствами», – заявил Свенсен.

«IBU следует потратить на расследование столько времени, сколько им нужно. Это очень важное решение», – отметил лидер Кубка мира Мартен Фуркад.