Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал возможный уход полузащитника Димитри Пайета из команды.

«Мы не горим желанием продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас.

Он хочет уйти из клуба, но мы не собираемся отпускать его. Эта команда дала ему все, мы всегда поддерживали его. Я огорчен и зол этим решением», — сказал Билич.

Пайет отказался выходить на поле в составе клуба на ближайший матч премьер-лиги против «Кристал Пэласа». Игрок также перестал посещать тренировки.

Сообщается, что контракт французского полузащитника с «Вест Хэмом» истекает летом 2021 года.