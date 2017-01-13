«Реал» побил рекорд «Барселоны» по длине беспроигрышной серии, отыграв у «Севильи» 2 гола за 10 минут

сыграл вничью с «Севильей» (3:3) в матче Кубка Испании и продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 40 матчей.

Мадридцы установили новый рекорд для испанских команд, превзойдя достижение «Барселоны» (39 игр без поражений).

Еще на 83-й минуте «Реал» проигрывал «Севилье» со счетом 1:3, однако сначала капитан реализовал пенальти, а уже в добавленное время форвард сравнял счет.

В последний раз «Реал» проиграл 6 апреля 2016 года в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). С тех пор команда одержала 30 побед и 10 раз сыграла вничью.