Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание украинского комментатора Андрея Столярчука во время финиша мужской эстафеты в Рупольдинге.

Комментатор сказал: «Сегодня наши дорогие друзья будут пить свой элитный национальный алкогольный напиток «Боярышник» лишь за серебро российской команды».

«Вчера во время финиша мужской эстафеты, где мы заняли второе место, украинский комментатор биатлона на канале «UA:Перший» позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российской сборной и Российской Федерации.

Во-первых, моральных уродов обсуждать мы не будем. Но я хочу сказать о другом. Количество украинских болельщиков, которых я встречаю на этапе, количество автографов, количество совместных фотографий, количество добрых слов в адрес канала «Матч ТВ» и российского вещания, говорит о том, что всякий приличный поклонник биатлона и на Украине, и в Украине смотрит и слушает телеканал «Матч ТВ».

В течение многих лет я продолжаю дружить с украинской федерацией и украинскими спортсменами, поддерживать этих замечательных людей. Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете», – сказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в декабре в результате массового отравления концентратом для приема ванн «Боярышник» в Иркутске скончались 77 человек.