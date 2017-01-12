Женская сборная России установила антирекорд в эстафете в Рупольдинге – 13-е место

Женская сборная России сегодня заняла 13-е место в эстафете на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге (отставание от победителей – 3.57,9; стрельба 2+11).

Это худший результат в истории команды. Ранее самыми плохими результатами россиянок были 9-е (Кубок мира-2015/16, Хохфильцен) и 11-е места (чемпионат мира-2016, Холменколлен).

Отметим, что в составе российской команды выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Сливко и Кайшева бежали свою первую эстафету на Кубке мира.