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    Женская сборная России установила антирекорд в эстафете в Рупольдинге – 13-е место

    Теги Кубок мира сборная России жен рекорды эстафета (жен) Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Кайшева Ольга Подчуфарова Виктория Сливко

    Женская сборная России сегодня заняла 13-е место в эстафете на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге (отставание от победителей – 3.57,9; стрельба 2+11).

    Это худший результат в истории команды. Ранее самыми плохими результатами россиянок были 9-е (Кубок мира-2015/16, Хохфильцен) и 11-е места (чемпионат мира-2016, Холменколлен).

    Отметим, что в составе российской команды выступали Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова. Сливко и Кайшева бежали свою первую эстафету на Кубке мира.

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