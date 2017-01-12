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    Шнайдерлин перешел из «МЮ» в «Эвертон» за 20 млн фунтов

    Теги Манчестер Юнайтед Роналд Куман Эвертон премьер-лига Англия трансферы Морган Шнайдерлин

    Французский полузащитник Морган Шнайдерлин перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон» за 20 миллионов фунтов, сообщает официальный сайт клуба из Ливерпуля.

    Сумма может увеличиться до 24 миллионов фунтов в зависимости от выступлений футболиста.

    Контракт 27-летнего хавбека с «Эвертоном» рассчитан до июня 2021 года.

    Ранее Шнайдерлин работал с главным тренером «Эвертона» Роналдом Куманом, когда голландец возглавлял «Саутгемптон».

    В составе «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне Шнайдерлин провел всего 8 матчей во всех турнирах.

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