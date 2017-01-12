«Хэбэй Форчун» купил игрока сборной Китая за рекордные 20,4 млн евро. Его рыночная стоимость – 475 тысяч евро

Полузащитник сборной Китая Чжан Чэндун перешел из «Бейцзин Гоань» в «Хэбэй Чайна Форчун» за 20,4 миллиона евро.

27-летний хавбек стал самым дорогим футболистом в истории Китая, сообщает Transfermarkt China.

Рыночная стоимость Чжана Чэндуна, согласно данным источника, составляет всего 475 тысяч евро. Таким образом, трансферная стоимость игрока оказалась почти в 43 раза выше рыночной.

Это не первый случай, когда китайские клубы платили за местных игроков в несколько раз больше, чем их оценивали на рынке.

Ранее самым дорогим китайским футболистом был защитник Цзинь Янъян, которого прошлой зимой также купил «Хэбэй Чайна Форчун» (10,8 миллиона евро).

Чжан Чэндун раньше играл в Европе. В 2009 году он переехал из Китая в Португалию, где в высшем дивизионе выступал за «Лейрию» и «Бейра-Мар». Во второй немецкой бундеслиге он играл за «Айнтрахт» из Брауншвейга, а когда на правах аренды переехал в испанский «Райо Вальекано», то провел в примере на поле всего 9 минут.

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