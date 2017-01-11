Кубок мира. Эстафета. Сливко, Акимова, Кайшева и Подчуфарова побегут за Россию
12 января в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Россию побегут Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.
- Дата проведения
- 12 января, 16.30
Рупольдинг, Германия. Эстафета
Россия (№6): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова.
Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер.
Франция (№2): Анис Шевалье, Жюстин Бриза, Анаис Бескон, Селия Эмонье.
Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.
Норвегия (№5): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю.
Швеция (№8): Ханна Оберг, Шардина Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.
Беларусь (№9): Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.
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