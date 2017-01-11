12 января в рамках пятого этапа Кубка мира в немецком Рупольдинге пройдет женская эстафета. За Россию побегут Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова.

Дата проведения 12 января, 16.30

Россия (№6): Виктория Сливко, Татьяна Акимова (Семенова), Ульяна Кайшева, Ольга Подчуфарова.

Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Пройс, Лаура Дальмайер.

Франция (№2): Анис Шевалье, Жюстин Бриза, Анаис Бескон, Селия Эмонье.

Украина (№3): Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная.

Норвегия (№5): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю.

Швеция (№8): Ханна Оберг, Шардина Слоф, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

Беларусь (№9): Надежда Скардино, Надежда Писарева, Дарья Домрачева, Ирина Кривко.